В ситуации на белорусско-польской границе разбирался аналитик А. Сыч

Вот так люди, которые бегут от войны туда, где им обещали свободу и мирную жизнь, находят лишь хладнокровную жестокость. Помощь приходит от Беларуси, которой и навязывают те самые европейские ценности.

На линии белорусско-польской границы на участке заставы "Русаки" с 18 августа находятся 32 беженца из Афганистана. Сегодня представители Белорусского союза женщин и Красного Креста передали им теплые вещи, одеяла, подушки и продукты питания. В то же время в Европе об этих людях предпочитают не вспоминать, делая вид, что их не существует. В ситуации разбирался Андрей Сыч.

Больше месяца рядом с белорусской границей на польской стороне находится группа мигрантов из Афганистана. 32 человека под дождем и ветром отстаивают свое право попасть в Евросоюз в качестве беженцев. Их запросами на получение этого статуса можно всю зиму отапливать польский сейм. Очевидно, так и планируют поступить, не давая людям никакого ответа. Ведь для евробюрократов их там нет. Белорусы не могут равнодушно смотреть на происходящее.

Это люди, которые по злой иронии судьбы оказались за пределами своего отечества. Вот так их цивилизованный мир встречает. Это наша боль. Здесь мы видим, где мир, где стабильность, а где наоборот нестабильность, где люди живут в ином мире, где наплевать на судьбы этих людей. Тенгиз Думбадзе, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Лагерь беженцев на белорусско-польской границе посетили представители Белорусского союза женщин, Красного Креста и депутаты. Мигрантам доставили теплые вещи, одеяла, подушки и продукты питания.

Польша отказывается от своей территории

Утверждение о том, что их там нет, дошло до того, что польские пограничники отказываются от мигрантов вместе с частью своей территории. Монтируя ограждение из колючей проволоки, они просто обогнули лагерь с гражданами Афганистана.

Участок границы, которую охраняет погранзастава "Русаки" на этом направлении, пролегает непосредственно по прямой линии. Однако польская сторона, со своей стороны устанавливая заграждение, установила их с некоторым искривлением, которое огибает месторасположение лагеря, что непосредственно показывает, что лагерь располагается на польской территории. Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

В то же время в разрушенных странах буквально молятся на политиков, которые позвали людей в Европу, обещая защиту и новую жизнь. Сирийский художник нарисовал на обломках дома Ангелу Меркель. Символ новой жизни для каждого, кто лишился всего во время военных походов НАТО. Пока в Европе закрывают глаза, на помощь готовы приходить даже простые белорусские сельчане.





Разве так можно издеваться над людьми. Это немыслимо вообще такое. Если нужна наша помощь, мы всегда с большим удовольствием. Зачем их было приглашать? Люди стремятся к лучшей жизни, а оказались в таких нечеловеческих условиях. Это вообще немыслимо такое. Татьяна Корясова, жительница д. Кудричи

Это, конечно, страшно с нашей стороны смотреть. Если взять, допустим, Великую Отечественную войну, когда наши матери, тетки убегали с детьми вместе, я думаю, что не от хорошей жизни. Так и они бегут. Как-то надо помочь им, пойти навстречу. Владимир Наумович, житель д. Кудричи

Белорусский союз женщин предложил оказать содействие во въезде в Беларусь для европейских журналистов и правозащитников с целью посещения группы беженцев. Эта инициатива предоставляет возможность увидеть реальную картину, а также донести ее до международной общественности. Однако по состоянию на сегодня никто с заявлением о посещении беженцев не обращался.

Здесь происходит гуманитарная катастрофа. Люди оказались вне стен своего дома, который для них уже тоже невозможен, там нет мира в их странах. И они оказались просто в беде. Поэтому сегодня очень важно, чтобы мы не оставались безразличными. Мы не оставим людей в беде. Потому что мы знаем, что Беларусь - это не страна теплая, впереди морозы. Мы просим - услышьте нас западные политики, правозащитные организации. Лилия Ананич, член президиума Белорусского союза женщин, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

В отличие от белорусских депутатов и представителей гражданского общества европейцам ограничили доступ в приграничную зону, введя режим чрезвычайного положения. Литва и Польша таким образом просто убрала лишние глаза и камеры, развязав руки силовикам. Те в свою очередь не подвели своих хозяев. Террор, который они устроили в отношении мигрантов, поражает уровнем жестокости. Не учли только один момент - в Беларуси эти ужасы замалчивать не стали. Шокирующие кадры искусанных служебными собаками, избитых и даже убитых европейскими силовиками доходят до тех, от кого все это старательно прячут. Вяло и нехотя, чтобы окончательно не измазаться кровью мигрантов, евробюрократам приходится реагировать на происходящее. Силовики вынуждены подстраиваться. Сегодня на белорусскую территорию выбросили очередного мигранта в тяжелом состоянии. Мужчина не мог ходить и просил о помощи.