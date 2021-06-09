В ситуации с блокировкой дорог на границе с Литвой и Польшей детально разбирался А. Сыч в рубрике "Площадка"

В Евросоюзе сработал закон бумеранга: маргиналы, которых так старательно взращивали для протестов в Беларуси, в полной мере проявили себя в Европе. Все в лучших традициях тех самых инструкций, по которым их учили в телеграм-каналах. На границе с Литвой и Польшей совершаются попытки блокировки дорог. Все это не просто флешмоб, так "люди со светлыми лицами" шантажируют правительство Евросоюза. Цель одна - усиление санкционного давления на Беларусь. Детально в ситуации разбирался наш аналитик Андрей Сыч в рубрике "Площадка".



Законы существуют для комфортного проживания граждан в одной стране. Ведь, как известно, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Полное отсутствие уважения к этим принципам проявлялось во время протестов в Беларуси.



Оголтелые крики под окнами, перекрытие дорог и прочие "флешмобы" стали визитной карточкой "невероятных"

Часть из них, возмущенная применяемой ответственностью за нарушение общественного порядка, поспешно покинула Беларусь. Тонким слоем они растеклись по приграничью и уже там продолжили бороться за свободу в Беларуси. Локация поменялась, а методы остались прежними. Как на плоды своего воспитания реагируют в Европе?

Важно отметить, что именно ответственность за нарушение законов в Беларуси подавалась как отсутствие свободы и нарушение права, права на все - от свободы слова до свободы собраний и так далее. В общем, никакой жизни нормальной тут быть не может: ни дорогу перекрыть, когда вздумается, ни толпой по проезжей части погулять. По их мнению, зажимает режим вольных белорусов со всех сторон. И вот, собственно, бороться решили санкциями, как всегда, но тех, что уже действуют, опять же, недостаточно. Как сказал

- их цель голодные бунты в Беларуси.

Принуждать Европу к более решительным мерам экономического давления на Беларусь решили с помощью откровенного шантажа и ультиматумов. А чего еще стоило ожидать от политиканов? Вот только не учли один маленький нюанс.

Творить бардак у себя дома никто не позволит. Перекрытая дорога в Литве и в Беларуси - это ведь разные вещи лишь потому, что наносят экономический ущерб не тем, кому надо. Поэтому и реакция соответствующая. Вы ведь понимаете, что это другое. Вот только удивляет реакция "свободных" белорусов. Стоят себе тихонько, слушают полицейского, который проводит лекцию о недопустимости нарушения закона и что он один для всех. А с каких пор вас законы останавливать начали?

В Беларуси же этот нюанс особо не смущал. Да и вообще - есть же много других способов перекрыть дорогу. Помнится мне, не жалея рассыпались самодельные ежи и гвозди по дорогам для создания заторов. Да, так в Литве не забалуешь, и они это прекрасно понимают.

Зато с каким задором под эгидой конституционного права они устраивали в Беларуси откровенные диверсии на дорогах и предприятиях. Например, в Жлобине трое особо инициативных работников БМЗ перекрыли дорогу на предприятии, из-за чего был остановлен технологический транспорт, который доставляет сырье в сталеплавильные цеха. В результате в печах была приостановлена выплавка стали. Когда подобные действия пресекали белорусские правоохранители, это громко называли "карательными операциями", но что делать, если литовские полицейские пригнали к вашему островку демократии автозаки?

Приходится в таком случае договариваться, пустить слезу и выпросить хоть пару минут на то, чтобы выйти на дорогу ради фото. Ведь в наше время - нет фото, считай, и нет мероприятия. Зато, если ты его сделал, там уже не особо важно, сколько ты на той дороге стоял. Можно лепить заголовки о "перамоге".