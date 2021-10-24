В ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе разбирался политический обозреватель А. Сыч

Решения эффективных европейских менеджеров приводят не только к протестам против ковид-ограничений, но выходят на улицы и несогласные с действиями правительства в отношении мигрантов на границе. Чрезмерная жестокость на грани террора шокирует уровнем агрессии против безоружных людей с детьми на руках.

Мигрантов продолжают травить собаками, запугивать боевым оружием и выталкивать дубинками в спину на белорусскую территорию. В Польше этот процесс даже узаконили на государственном уровне. Не имея возможности вернуться на родину, которая практически полностью была разрушена европейскими военными, люди устраивали стихийные лагеря на европейской границе.

Многие из них месяцами жили под проливным дождем и ветром в ожидании ответа на их запрос о получении официального статуса беженца в Евросоюзе. С приходом морозов их положение кардинально изменилось. В подробностях на границе разбирался наш политический обозреватель Андрей Сыч.

Аналогичная ситуация, но совершенно в других масштабах происходит на границе Соединенных Штатов. Несколько тысяч мигрантов, месяцами ожидавших запрос на получение статуса беженца, пошли на прорыв американской границы.

Все эти люди разными способами добирались до границы США с территории Колумбии. Может показаться странным, но никто в Штатах не говорит о том, что президент Колумбии Иван Дуке использует мигрантов в качестве гибридного оружия. Напротив, не теряя времени, для поиска решения проблемы в страну вылетел госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мы оба признаем, что беспрецедентная миграционная проблема, с которой мы сталкиваемся в нашем полушарии, требует регионального сотрудничества, координации и совместной ответственности. Вот о чем наша сегодняшняя встреча. Энтони Блинкен, государственный секретарь США













В то же время пока одни, осознавая уровень проблемы, решают ее в диалоге, другие идут путем агрессии и террора, который дает соответствующие результаты. Очередная жертва европейского гостеприимства найдена в реке Буг. О том, что в ближайшее время европейские силовики будут создавать предпосылки для несчастных случаев, стало известно за несколько недель до трагедии, когда была зафиксирована попытка литовских пограничников вытолкать мигрантов через реку на белорусскую территорию.





Одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе. Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия с мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





Оставаться в Польше или Прибалтике никто из мигрантов действительно не планирует. Эти страны, как и Беларусь, используют исключительно как транзитную часть маршрута в обеспеченную Западную Европу. Даже те, кого для вида задерживают пограничники в Польше или странах Прибалтики, при молчаливом одобрении надзирателей в концентрационных лагерях без лишней скромности уезжают на такси. О том, что будет негласное распоряжение закрывать глаза на побеги, уже давно открыто заявляют литовские чиновники.













Конечно, мы не хотим, чтобы они двигались дальше, на Запад. Их цель - Германия, но если их число превысит 5 000, то у нас не будет мест для их содержания, нам придется их отпустить. Мантас Адоменас, заместитель министра иностранных дел Литвы

Пока одни литовские чиновники открыто признаются на камеру в преступлениях, другие занимаются сомнительным креативным планированием. Депутат Сейма Литвы Пятрас Гражулис выступил с инициативой эксплуатировать задержанных мигрантов на строительстве великой литовской стены. Очевидно депутат возомнил себя работорговцем и уже любуется отражением в зеркале благородного шляхтича в пробковом шлеме, восторгаясь от собственной важности.

Перед нами то, что в Европе называют усиление геополитической субъектности Европейского союза. Они повсеместно начали предпринимать усилия по тому, чтобы сделать Европейский союз более заметным в политическом плане. То есть, армию начинают если еще не формировать, то делать шаги в направлении европейской армии. Миграционный кризис, который мы сегодня видим на наших границах, используется для информационной и политической поддержки вот этого курса на усиление европейской субъектности. Юрий Шевцов, политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции

На алтарь усиления европейской субъектности уже положены жизни семи мигрантов. Пытаясь стать сильнее, Евросоюз начинает трещать по швам. Собственные граждане в шоке от уровня агрессии, которую проявляют европейские силовики на границе. Одна за другой вспыхивают акции протеста против откровенного террора.

Я был беженцем. Я приехал в Польшу в 1996 году. Я пересек границу именно там, где сейчас умирают люди. Я пробыл там более 20 дней, так что я знаю, что говорю. Мне действительно очень жаль этих людей, которые остались одни, без чьей-либо помощи. Дети, женщины, больные и т.д.. Где совесть людей? Где польское гостеприимство? Элми Абди, председатель Фонда для Сомали в Польше

Ситуацию на границе усугубляет агрессивная риторика Евросоюза в отношении Беларуси. Нежелание решать проблему через диалог ведет к гуманитарной катастрофе в центре Европы.













Они фактически заблокировали Запад, в первую очередь Литва, Латвия, Польша свои отношения с Республикой Беларусь, а невозможно нормально регулировать потоки на границе без этих контактов. Выход у них один, нормализовать отношения с Беларусью. Никаких других вариантов разрешить эту проблему, нет. Они уже совершают преступление против человечности. Еще несколько шагов, и они будут провоцировать куда более тревожные события на этой границе. Вадим Гигин, председатель белорусского общества "Знание"





Достигнут ли ежедневные потоки мигрантов через европейскую границу размеров в несколько тысяч человек, как это происходит в США, зависит только от договороспособности европейских политиков.