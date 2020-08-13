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В СК начали проверку по факту смерти 25-летнего жителя Гомеля
Предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.
Мария Кривоногова, официальный представитель УСК Беларуси по Гомельской области (по телефону):"Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было".
Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Мы продолжим следить за развитием событий. Подробности в наших следующих выпусках.
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