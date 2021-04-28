В СК завершено расследование уголовного дела в отношении Тихановского, Статкевича и других организаторов беспорядков. В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 6 человек. Их обвиняют в "организации массовых беспорядков на территории Беларуси в 2020 году", "распространении материалов, разжигающих социальную рознь", "угроз в адрес председателя Центризбиркома", "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти".