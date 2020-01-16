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В скандальной истории с "Альянсом взаимного доверия" поставлена точка
Хотели заработать, но остались ни с чем. Спустя несколько лет в скандальной истории с "Альянсом взаимного доверия" поставлена точка. Сегодня суд вынес приговор участником обанкротившейся компании. Кооператив задумывался как некоммерческая организация, которая предлагала каждому своему вкладчику рекордные дивиденды - до 80 % годовых. Всю прибыль организация обещала делить между своими участниками, но на практике получилось иначе - более сотни обманутых вкладчиков и миллионы рублей убытков. Почему солидная с виду компания на деле оказалась финансовой пирамидой, и какой срок получили ее участники - Владимир Королев следил за судебным процессом.
Считается, что первая финансовая пирамида, а вернее ее прообраз, появился примерно век назад в США. В лихих 90-х подобные фирмы пришли в России, самая масштабная и громкая из них была "МММ". И вроде Мавроди уже нет, а дело инвестиционных компаний живет, а иногда еще и даже процветает.
На приговор подсудимые приходят с сумками и теплыми вещами, до оглашения все они находились под подпиской о невыезде и понимали, условного срока не будет. Вердикт Фемиды - 5 человек виновны в мошенничестве, завладении имуществом, путем обмана. Самый мягкий приговор - 3 года 8 месяцев, самый суровый – до 7-ми лет. Счета фигурантов арестованы, правда, на них незначительные суммы денег. У одного из подсудимых под арест попал автомобиль и квартира в Минской области.
Потребительский кооператив "Альянс взаимного доверия" появился на рынке в 2009 году
Задумывался, как некоммерческая организация, которая всю прибыль обещала делить между своими членами. Стать вкладчиком мог любой желающий. В своей рекламе "Альянс доверия" предлагал белорусам разместить деньги под высокую процентную ставку - до 80 % годовых.
Потерпевшими были признаны более сотни человек. Сумма ущерба превышает миллион долларов. Некоторые, чтобы получить заоблачные проценты, продавали квартиры, имущество. Главный фигурант - председатель "Альянса", исчезал из страны за несколько месяцев до отчетного собрания. Как позже выяснится, руководитель сама подписала себе заявление на отпуск с последующим увольнением. Считается, что именно она вывезла все деньги, и находится в США. На скамье подсудимых ее друзья и даже родные дети. Родственники обвиняемых считают приговор необоснованно жестоким.
Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован. На это у сторон есть 10 суток.
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