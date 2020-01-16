Хотели заработать, но остались ни с чем. Спустя несколько лет в скандальной истории с "Альянсом взаимного доверия" поставлена точка. Сегодня суд вынес приговор участником обанкротившейся компании. Кооператив задумывался как некоммерческая организация, которая предлагала каждому своему вкладчику рекордные дивиденды - до 80 % годовых. Всю прибыль организация обещала делить между своими участниками, но на практике получилось иначе - более сотни обманутых вкладчиков и миллионы рублей убытков. Почему солидная с виду компания на деле оказалась финансовой пирамидой, и какой срок получили ее участники - Владимир Королев следил за судебным процессом.



Считается, что первая финансовая пирамида, а вернее ее прообраз, появился примерно век назад в США. В лихих 90-х подобные фирмы пришли в России, самая масштабная и громкая из них была "МММ". И вроде Мавроди уже нет, а дело инвестиционных компаний живет, а иногда еще и даже процветает.

На приговор подсудимые приходят с сумками и теплыми вещами, до оглашения все они находились под подпиской о невыезде и понимали, условного срока не будет. Вердикт Фемиды - 5 человек виновны в мошенничестве, завладении имуществом, путем обмана. Самый мягкий приговор - 3 года 8 месяцев, самый суровый – до 7-ми лет. Счета фигурантов арестованы, правда, на них незначительные суммы денег. У одного из подсудимых под арест попал автомобиль и квартира в Минской области.

