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В скорую помощь обратились 15 человек, которые связывали свои недомогания с ухудшением воды
Точные сроки, когда в дома минчан начнет поступать вода без запаха и хорошего качества, пока назвать сложно, но работа идет. Об этом сообщил журналистам директор Минскводоканала Олег Аврутин. По словам представителя ведомства, процесс управляемый. А учитывая, что уже более ста домов имеют нормальную воду, Минскводоканал рассчитывает на скорое разрешение ситуации.
В то же время Минздрав рекомендует воздержаться от употребления воды, пока точно не будет известно, что вода в разводящей сети полностью соответствует требованиям по всем показателям. И сегодня медики рассказали,кто и когда обращался к ним за помощью, связывая свои недомогания с ухудшением воды.
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