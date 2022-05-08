В сквере имени маршала Победы Жукова в Минске возложили цветы

Память объединяет белорусов разных возрастов и поколений. В канун Великой Победы тысячи белорусов несут цветы к памятникам воинской славы. Улицы, парки и скверы по всей стране хранят свидетельства тяжелых боев и героизма советских солдат. В майские дни поколение наследников победителей приезжает к мемориалам в честь героев Великой Отечественной. Сквер имени маршала Победы Жукова в столице - одно из таких мест. Накануне к подножию памятника легли цветы от Республиканской конфедерации предпринимательства. Хранить и чтить память о подвиге - святой долг каждого, отметили в объединении.