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В Славгороде в копани утонула 8-летняя девочка
В Славгороде утонула 8-летняя девочка, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел сегодня днем. В службу 101 поступил звонок от жителей райцентра с сообщением о том, что по ул.Стрельцова на озере (копани), которое не было оборудовано и предназначено для купания, утонул ребенок. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС достали из водоема тело 8-летней девочки. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось, была зафиксирована ее смерть.
Как уточнили в Следственном комитете, без присмотра взрослых компания несовершеннолетних купалась в водоеме. Дом утонувшей девочки находился на соседней улице. Когда ребенок утонул, ее приятели рассказали об этом своим родителям, которые и вызвали экстренную службу.
Специалисты проводят осмотр места происшествия, ведется опрос свидетелей.
По факту проводится проверка.
Фото: БЕЛТА
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