В Славгороде в копани утонула 8-летняя девочка

Инцидент произошел сегодня днем. В службу 101 поступил звонок от жителей райцентра с сообщением о том, что по ул.Стрельцова на озере (копани), которое не было оборудовано и предназначено для купания, утонул ребенок. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС достали из водоема тело 8-летней девочки. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось, была зафиксирована ее смерть.