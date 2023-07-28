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В Славгороде в копани утонула 8-летняя девочка

В Славгороде в копани утонула 8-летняя девочка

В Славгороде утонула 8-летняя девочка, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня днем. В службу 101 поступил звонок от жителей райцентра с сообщением о том, что по ул.Стрельцова на озере (копани), которое не было оборудовано и предназначено для купания, утонул ребенок. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС достали из водоема тело 8-летней девочки. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось, была зафиксирована ее смерть.

Как уточнили в Следственном комитете, без присмотра взрослых компания несовершеннолетних купалась в водоеме. Дом утонувшей девочки находился на соседней улице. Когда ребенок утонул, ее приятели рассказали об этом своим родителям, которые и вызвали экстренную службу.

Специалисты проводят осмотр места происшествия, ведется опрос свидетелей.

По факту проводится проверка.

Фото: БЕЛТА

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