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В следующем году планируется масштабное благоустройство и озеленение Минска

Еще приятные новости. Планы по масштабному благоустройству столицы обсудили сегодня в Мингорисполкоме во время заседания с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Так, к следующему году в каждом районе Минска появятся цветочные композиции, посвященные юбилейной дате, а городу-герою исполнится 955. В Московском районе планируют завершить благоустройство экотропы и модернизацию площади Богушевича, а в Заводском оформят ландшафтные композиции вдоль Партизанского проспекта, планируют и озеленение транспортных развязок.

Разработаны планы, которые есть в каждом районе города, но кроме этого, конечно, надо привлекать всех субъектов хозяйствования. Организации, учреждения, предприятия, за которыми закреплены территории по наведению порядка и озеленению, должны работать в этом вопросе более эффективно. То есть, должно быть тесное взаимодействие городских предприятий, которые занимаются этими вопросами и субъектов хозяйствования в городе Минске.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Во время масштабного благоустройства примут во внимание идеи молодых архитекторов и дизайнеров. В том числе и студентов технических вузов. В эти выходные в каждом районе столицы пройдут субботники.

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