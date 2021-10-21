В следующем году планируется масштабное благоустройство и озеленение Минска

Разработаны планы, которые есть в каждом районе города, но кроме этого, конечно, надо привлекать всех субъектов хозяйствования. Организации, учреждения, предприятия, за которыми закреплены территории по наведению порядка и озеленению, должны работать в этом вопросе более эффективно. То есть, должно быть тесное взаимодействие городских предприятий, которые занимаются этими вопросами и субъектов хозяйствования в городе Минске.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси