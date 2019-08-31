В Слониме начались торжества по случаю Дня белорусской письменности

Приветствие участникам и гостям праздника направил белорусский лидер, отметив великую миссию Дня письменности - объединять всех белорусов мира, передавать новым поколениям литературные и художественные сокровища нашего народа, любовь к родному языку, воспитывать бережливое отношение к памятникам древности, содействовать укреплению чувства гордости за Родину.





Многочисленные научные конференции, круглые столы, выставки, конкурсы. На два дня улицы Слонима превратились в яркие сценические площадки.Фестиваль родного слова в этом году обещает стать самым массовым и по насыщенности программы, и по количеству гостей. Из центра событий репортаж Юрия Карнеловича.



Около 8 тысяч книг, большая часть из которых белорусских издательств. Именно так выглядит первый государственный книжный магазин, который открылся сегодня в Слониме. Событие знаковое для города и неслучайно, что прошло оно во время празднования Дня белорусской письменности.





Торжества по случаю праздника белорусской письменности в Слониме будут проходить два дня





И сегодня они носят научный акцент. Круглые столы с участием литераторов более чем из 10 стран мира, тематические выставки, конференции собрали сотни филологов, историков и краеведов. Особое внимание исследованию слонимского культурного наследия.



Ознакомиться с культурным наследием Беларуси и узнать о развитии современной литературы можно было непосредственно на улицах города.



Сегодня в Слониме самой масштабной площадкой стал фестиваль книги и прессы, на котором представлены десятки периодических изданий и издательств Беларуси.

Здесь можно не только найти интересную книгу, но и познакомиться с ее автором.

Несмотря на развитие цифровых технологий, настоящая печатная книга по-прежнему вне конкуренции. Жительница Слонима Людмила Цуркан литературными новинками интересуется по роду своей профессии. Она работает учительницей в школе, за последние годы собрала в квартире целую библиотеку как научных, так и художественных книг. Чтобы приобрести очередные издания, сегодня пришлось даже в очереди постоять.

Особой популярностью пользовались интерактивные площадки.Каждый мог попробовать свои силы в печатании книг по технологиям XVI столетия.