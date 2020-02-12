В Слонимском районе работники фермы стали обладателями почти 160 коров, но только на бумаге

Некоторое время назад работники одного из хозяйств Слонимского района стали массово скупать крупнорогатый скот. За год местные жители перевели из фермы в подсобные хозяйства почти 160 буренок. Правда, как оказалось, сделки совершались только на бумаге, а некоторые сельчане даже и не подозревали, что стали обладателями коров. Таким нехитрым способом руководство комплекса попыталось скрыть массовый падеж скота. Животные гибли, а расплачиваться за бесхозяйственность приходилось работникам из собственного кармана. Репортаж Юрия Карнеловича.





За год владельцами несуществующих коров стали почти все работники этой фермы

Валерия Нестеровича односельчане в шутку называют местным богачем.По документам, он является владельцем аж 18 буренок. Правда, на деле в собственном сарае нет места даже для одной. Несуществующих коров на мужчину оформили на ферме "Мижевичи", где он работал до недавнего времени.

За год владельцами несуществующих коров стали почти все работники этой фермы. У них из зарплаты исправно вычитали деньги за якобы приобретенных буренок. Виной всему оказался массовый падеж скота, отвечать за который в хозяйстве не хотели.

Преступная схема оказалась простой. Руководство комплекса не придумало ничего лучше, как продать погибших животных своим же работникам. Людей просили написать соответствующее заявление о покупке.

Мясо погибших животных скупал предприниматель

Кто-то соглашался, чтобы не потерять работу, а кто-то и вовсе не знал, что числится покупателем. Когда в хозяйство с проверкой пришли сотрудники финансовой милиции, всплыл еще один фигурант дела - местный предприниматель. Он скупал погибший скот за наличные деньги.

Сергей Туптало, начальник Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований:

"Фактически приобретал его за наличный расчет по цене мяса, разделывал. Однако с целью не показать, что реализация идет в адрес индивидуального предпринимателя. Денежные средства, поступающие от него в общей сумме, разделялись".



Бесхозяйственность - причина гибели животных

За год на ферме погибли 156 коров. Но разбираться в причинах падежа никто не стал. Хозяйство "Мижевичи" - одно из худших в районе, фактически банкрот. Руководители здесь постоянно меняются, вакантна и должность ветврача.

Фигурантам дела о "мертвых душах" грозит уголовная ответственность

Теперь "мертвыми душами" на ферме занимаются правоохранительные органы. Авторам преступной схемы грозит уголовная ответственность.

Дмитрий Пукалов, помощник прокурора Слонимского района:

"Возбуждено уголовное дело 22 января 2020 года в отношении бригадира молочно-товарного комплекса "Мижевичи" по части второй статьи 424 УК РБ "Злоупотребление служебными полномочиями. Санкция уголовной статьи предусматривает наказание максимальное в виде лишения свободы сроком до 6 лет".