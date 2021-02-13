В сложных погодных условиях во многих регионах страны вводится план "Погода"

В Беларуси и сегодня продолжает хозяйничать циклон "Фолкер". Все выходные синоптики прогнозируют штормовой ветер и соответственно метели. Сложно местами и на дорогах страны. Особенно достается юго-востоку. Вот так сейчас выглядит дорога из Минска в Могилев. Сильный ветер, снежные заносы. Столицу и областные центры чистили всю ночь сотни машин спецтехники. Сейчас на дорогах Минска свободно. Пробки всего два балла. Серьезных ДТП не замечено. В то же время за неделю произошло более 1800 аварий. В 24 ДТП пострадали люди: 2 человека погибли, 25 получили травмы. Во многом на дорожную ситуацию повлияла погода. В таких сложных дорожных условиях весьма осторожными стоит быть и пешеходам.

