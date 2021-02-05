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В сложных условиях Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах
Как отметили в ГАИ, при выборе скорости водитель должен учитывать ограничения и интенсивность движения. Следует избегать резких перестроений и торможений, а также отказаться от обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В условиях недостаточной видимости рекомендуется двигаться с включенным близким светом фар или с ходовыми огнями.
Госавтоинспекция также призывает владельцев транспортных средств не оставлять автомобили на проезжей части на долгое время, чтобы не препятствовать коммунальной и снегоуборочной технике.
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