В сложных условиях Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах

Как отметили в ГАИ, при выборе скорости водитель должен учитывать ограничения и интенсивность движения. Следует избегать резких перестроений и торможений, а также отказаться от обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В условиях недостаточной видимости рекомендуется двигаться с включенным близким светом фар или с ходовыми огнями.