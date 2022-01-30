В случае принятия поправок в Конституцию ВНС получит статус конституционного органа

В каком-то смысле ВНС - это будет уникальный белорусский эксперимент по созданию социальных лифтов. Почему? Потому что, в общем-то, в одном зале за одной трибуной решения по вопросам стратегического развития страны будут принимать и простые рабочие, условно там говоря, слесарь БМЗ, тракторист и премьер-министр, и депутат, и известный политолог, и лидер политических партий и так далее. То есть, здесь мы возвращаемся к традиции народных вече.

Александр Шпаковский, политолог