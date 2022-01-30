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В случае принятия поправок в Конституцию ВНС получит статус конституционного органа

В рамках Послания большое внимание уделялось теме Конституции и ВНС. Всебелорусское народное собрание стало одной из важнейших поправок в Конституцию, которая вызвала бурное обсуждение в обществе. Этот орган народовластия не новый для нашей страны - уже было 6 съездов, в ходе которых он зарекомендовал себя как эффективный инструмент для стабилизации политической системы. Если раньше ВНС носило общественно-консультативные функции, то в случае принятия поправок на референдуме оно получит статус конституционного органа и будет наделено существенными полномочиями.



В каком-то смысле ВНС - это будет уникальный белорусский эксперимент по созданию социальных лифтов. Почему? Потому что, в общем-то, в одном зале за одной трибуной решения по вопросам стратегического развития страны будут принимать и простые рабочие, условно там говоря, слесарь БМЗ, тракторист и премьер-министр, и депутат, и известный политолог, и лидер политических партий и так далее. То есть, здесь мы возвращаемся к традиции народных вече.
Александр Шпаковский, политолог


Обсуждение поправок в Конституцию получилось действительно всенародным. Беларусь на пороге глобальных трансформаций. Траектория развития выстраивается с перспективой на десятилетия вперед. В итоге Основной закон страны должен не только соответствовать новым вызовам, но и заглядывать за горизонт в будущее.

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