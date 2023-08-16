Мастерство резьбы. В Слуцке прошел пленэр "Солнечная теплота дерева". Монументальные фигуры высотой в несколько метров создавали 8 народных умельцев. Всего за несколько дней представили неповторимые шедевры от кузнеца до образа крестьянки. Тренды ремесла у Карины Гуревич (видео).