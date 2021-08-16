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В Слуцке среди представителей старшего поколения Минской области прошел конкурс на знание основ безопасности

Конкурс на знание основ безопасности прошел среди представителей старшего поколения Минской области. Он был организован на базе кадетского училища в Слуцке. Семь лучших команд из регионов преодолели огненную эстафету из девяти дисциплин, на время устанавливали пожарные извещатели, учились соединять и использовать по назначению пожарные шланги. Пришлось даже потушить реальное возгорание. Илья Цветков прошел безопасную дистанцию (видео).


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