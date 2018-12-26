В ритме танца. В слуцком кадетском училище прошел традиционный новогодний бал. К празднику воспитанники заведения готовились с начала учебного года. Разучивали грациозные движения вальса, а также энергичной польки и темпераментного танго. Всего в программе было около десяти танцевальных номеров. Участие принимали более 200 человек. В хороводе вместе с кадетами кружились и Дед Мороз со Снегурочкой. Зимние волшебники пришли с поздравлениями и подарками.