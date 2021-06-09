В СМИ появились новые данные о наемниках батальона "Азов"

В СМИ стали появляться очередные подтверждения того, чем занимаются наемники, состоящие на службе у "Азова". Новыми данными о боевиках украинского батальона поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины. Василий Прозоров сообщил: на тренировочных базах вооруженного формирования могут быть до двух тысяч человек, которые не входят в его штат. Среди наемников есть и иностранцы, в том числе из Швеции, Италии, Грузии и Беларуси. Он также сообщил, что были свидетельства присутствия в вооруженных формированиях страны и американских граждан.