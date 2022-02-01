В Смиловичах работает Музей истории мануфактуры Беларуси

Он единственный в нашей стране. Музей истории мануфактуры Беларуси в Смиловичах рассказывает о многовековом формировании промышленности и развитии национальных ремесленных производств. Проект создан учащимися и педагогами СШ № 2 городского поселка. Он знаменит не только своей экспозицией из сотен предметов, но и интерактивом: при музее создан кружок "Юные экскурсоводы", участники которого - сами ученики - проводят ознакомительные туры для всех желающих и тематические театрализованные показы.