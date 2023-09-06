Талантливые, умные, амбициозные, с горящими глазами - в Смоленске торжественно открылся фестиваль "Молодежь - за Союзное государство"

"Молодежь - за Союзное государство". В Смоленске состоялось торжественное открытие XVI фестиваля. В программе мероприятия приняли участие официальные представители России и Беларуси. Своими выступлениями зрителей порадовали артисты и творческие коллективы двух стран. О том, чем живет "союзная молодежь" на форуме, почему фестиваль стал эффективной социально-культурной площадкой для молодых людей - расскажет Яна Менделева.

"На связи - новый фестиваль!" Вечер в Смоленске сегодня по-особенному яркий и творческий. Здесь проходит торжественное открытие фестиваля "Молодежь за Союзное государство". На свое 16-летие форум собрал около 250 юношей и девушек из 30 городов Беларуси и России. Между Минском и Москвой: в Смоленске развернулась настоящая кузница юных талантов.

Создание единого культурного пространства, укрепление дружбы союзной молодежи, пропаганда лучших идей в области современного молодежного движения. Талантливые, умные, амбициозные, с горящими глазами. На смоленской земле собралась многонациональная молодежная компания. На несколько дней они оставили свои будничные заботы и с головой погрузились в атмосферу фестиваля. Среди главных задач поиск точек роста, обсуждение новых молодежных инициатив Союзного государства.





Фестиваль "Молодежь за Союзное государство" уже который год является таким образующим между ребятами, которые занимаются в различных сферах культуры, определенные связи дружеские, ведется активный обмен. В этой повестке очень важно, когда ребята обмениваются локальными традициями, своей культурой, творчеством. Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ

Укрепление дружбы

Программа фестиваля насыщенная. Отдельное место в ней занимают мероприятия патриотической направленности. Сегодня утром ребята отправились в Вязьму и Ельню, где встретились с патриотическими движениями и клубами. Посетили мемориал "Поле памяти" и центр "Долг". Заметное сходство молодежи Беларуси и России в понимании важности сохранения исторической памяти.

Состоялась также стратегическая встреча молодежи с российским журналистом, военным корреспондентом Семеном Пеговым. Накануне ребятам также провели экскурсию по историческим местам Смоленска. Позади и жеребьевка участников Международного конкурса исполнителей молодежной песни.