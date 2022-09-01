В Смолевичах открыли школу № 5 - какие новые возможности для школьников

В Минской области 508 школ, и сегодня их число увеличилось: в Смолевичах торжественно открыли среднюю школу № 5. Просторные и уютные кабинеты, студия хореографии, центр китаеведения - только некоторые преимущества новостройки.

В Смолевичах - двойной праздник. В День знаний здесь отмечают новоселье. Средняя школа № 5 рассчитана на 720 мест. Она разместилась в новом квартале, куда, в том числе переезжают и минчане. В гости к ребятам и учителям приехал губернатор центрального региона Александр Турчин. Со старшеклассниками обсудили выбор профессии, актуальные социально значимые проекты в Минской области с участием молодежи.