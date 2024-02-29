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В Смолевичах пациенты платили врачу за поддельные больничные
Прокуратура Смолевичского района возбудила уголовные дела за взяточничество и подделку документов в отношении 27-летнего медицинского работника. Ответственность будет возложена и на пациентов за дачу взятки и использование поддельных документов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.
Сперва в ходе оперативных мероприятий правоохранители Смолевичского РОВД выявили, что обвиняемая врач берет взятки от пациентов. Далее в ходе расследования было установлено, что пациенты таким образом платили за поддельные больничные. Сумма одного дня в больничном листе равнялась 10 рублей.
Правоохранители также выяснили, что у медработника была посредник - 30-летняя безработная жительница Смолевичского района. Она передавала врачу плату за фальшивые больничные листы. В отношении женщины также возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве.
Что касается пациентов, без медицинских показаний получавших больничные, они понесут уголовную ответственность и за дачу взятки, и за использование поддельных документов.
Фото: БЕЛТА
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