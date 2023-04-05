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В Смолевичах под колесами поезда погиб подросток

Ужасная трагедия произошла в Смолевичах. Под колесами поезда погиб подросток.

Накануне вечером на станции "Заречное" скоростным поездом была смертельно травмирована 14-летняя девочка. Она переходила пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал семафора. Предположительно она была в беспроводных наушниках.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Смолевичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

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