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В Смолевичах под колесами поезда погиб подросток
Ужасная трагедия произошла в Смолевичах. Под колесами поезда погиб подросток.
Накануне вечером на станции "Заречное" скоростным поездом была смертельно травмирована 14-летняя девочка. Она переходила пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал семафора. Предположительно она была в беспроводных наушниках.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Смолевичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.
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