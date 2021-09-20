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В Смолевичах появляются современные объекты инфраструктуры

Современные объекты инфраструктуры столичного города-спутника! В Смолевичах открыта зона отдыха на набережной у нового микрорайона. Кроме тротуаров для прогулок - площадки для баскетбола, волейбола, тенниса и занятий воркаутом. Есть и отдельный скейт-парк. Город-спутник сегодня активно развивается. В новом квартале начинают воздвигать второй торговый центр. Строят также жилье и социально значимые объекты.

Развивается и дорожно-транспортная инфраструктура. Трасса Р-53 на участке от Кургана Славы до Смолевичей стала полностью бетонной широкополосной и скоростной. Добраться из города-спутника в Минск и наоборот можно за 20 минут.

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