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В Смолевичах возводят многопрофильную поликлинику для детей и взрослых
В Смолевичах возводят многопрофильную поликлинику для детей и взрослых. Это современный медицинский объект с индивидуальным подходом и уникальным для Беларуси проектом.
Сейчас на строительстве задействована бригада в 120 человек. Завершили монтаж инженерных сетей, продолжают благоустройство территории и внутреннюю отделку помещений: красят стены, укладывают керамическую плитку, готовят кабинеты к установке медоборудования. Новый медицинский ансамбль соединит детскую поликлинику и стоматологическое отделение для взрослых пациентов.
Мощность детской поликлиники с оказанием полного комплекса медицинских услуг в амбулаторных условиях рассчитана на 250 посещений за смену. Стоматологический блок одновременно будет принимать 30 маленьких пациентов и 80 взрослых. Сдача объекта запланирована на сентябрь.
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