В Смолевичах возводят многопрофильную поликлинику для детей и взрослых. Это современный медицинский объект с индивидуальным подходом и уникальным для Беларуси проектом.

Сейчас на строительстве задействована бригада в 120 человек. Завершили монтаж инженерных сетей, продолжают благоустройство территории и внутреннюю отделку помещений: красят стены, укладывают керамическую плитку, готовят кабинеты к установке медоборудования. Новый медицинский ансамбль соединит детскую поликлинику и стоматологическое отделение для взрослых пациентов.