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В Смолевичском районе на мемориальном комплексе "Разгром" к скульптуре раненого солдата возложили цветы

На границе Червенского и Смолевичского районов к восстановленному памятнику "Раненый солдат" мемориального комплекса "Разгром" накануне возложили цветы.

Это место памяти одноименной партизанской бригады. В годы войны ее солдаты пустили под откос 300 фашистских эшелонов и уничтожили почти 15 тыс. нацистов. Находящийся в лесной глуши, памятник "солдату" был уничтожен ураганом в 2017 году. Чуть позже о спасении мемориала заговорили на республиканском уровне.

Финансирование шло как от частных лиц, так и от республиканских холдингов и компаний. Мемориал обновили в канун Дня партизан и подпольщиков.

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