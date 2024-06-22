В Смолевичском районе на мемориальном комплексе "Разгром" к скульптуре раненого солдата возложили цветы

Это место памяти одноименной партизанской бригады. В годы войны ее солдаты пустили под откос 300 фашистских эшелонов и уничтожили почти 15 тыс. нацистов. Находящийся в лесной глуши, памятник "солдату" был уничтожен ураганом в 2017 году. Чуть позже о спасении мемориала заговорили на республиканском уровне.