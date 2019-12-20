В Смолевичском районе открыли молочно-товарную ферму

Агропромышленный комплекс Минской области готов выйти на качественно новый уровень производства молока и продукции его переработки. Что возможно благодаря самым современным технологиям. Об этом заявили на открытии новой молочно-товарной фермы в Смолевичском районе. Объект принадлежит сельскохозяйственному филиалу "БелАЗа". Весь комплекс на 707 голов дойного стада возвели с нуля за два года. В итоге прогрессивные технологические решения позволят увеличить годовое производство молока в полтора раза.



На ферме будут работать 20 человек. Для неместных работников в хозяйстве "Первомайский" уже строят 12-квартирный дом. В целом в планах аграриев Минской области на следующий год построить еще 18 новых молочно-товарных комплексов.



