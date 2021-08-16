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В Смолевичском районе проходит выставка предприятий АПК Минской области
Выставки, дегустации и ретромашины - 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области развернули свои подворья у мемориала "Курган Славы". На входе посетителей встречали винтажные авто и сельхозоборудование: всего около сорока единиц техники, которая хорошо зарекомендовала себя в работе. На ярмарке представили и достижения центрального региона во всех отраслях. Организации ознакомили не только с результатами своей работы, но и предложили интерактив с конкурсами, играми, квестами и фотозонами. Все это под песни творческих коллективов области. Само мероприятие символически приурочено к Году народного единства и 80-летию начала Великой Отечественной войны.
На гостеприимных подворьях также можно было попробовать блюда белорусской кухни и сделать покупки.
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