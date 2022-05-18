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В Смолевичском районе в музее представлена многовековая история поселка Прилепы
Беларусь помнит освободителей и события военной истории. Уроки памяти проходят по всей стране. В Смолевичском районе на базе краеведческого музея детей знакомят с многовековой историей поселка Прилепы. Экспонаты, добытые во время раскопок на местном городище, реликвии из бабушкиных сундуков - полотенца, стародавняя посуда и предметы быта. Самая большая экспозиция посвящена периоду Великой Отечественной войны - в сороковые Прилепский край был знаменит своим партизанским движением.
На попеченииприлепских школьников и мемориал боевой славы в центре поселка. Два монумента - "Боец" и "Скорбящая мать", где высечены имена земляков, погибших в годы Великой Отечественной, всегда благоустроены. Цветы - как знак памяти и благодарности за мирное сегодня.