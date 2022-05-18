В Смолевичском районе в музее представлена многовековая история поселка Прилепы

Беларусь помнит освободителей и события военной истории. Уроки памяти проходят по всей стране. В Смолевичском районе на базе краеведческого музея детей знакомят с многовековой историей поселка Прилепы. Экспонаты, добытые во время раскопок на местном городище, реликвии из бабушкиных сундуков - полотенца, стародавняя посуда и предметы быта. Самая большая экспозиция посвящена периоду Великой Отечественной войны - в сороковые Прилепский край был знаменит своим партизанским движением.