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В Сморгони открыли новую воркаут-площадку

В рамках проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" в Сморгони в торжественной обстановке открыли современную воркаут-площадку.

Новый объект, на котором есть все, чтобы активно и с пользой проводить время, расположился на базе 6-й средней школы.

Ребята уже успели опробовать новенькие тренажеры - брусья, турники и многое другое.

Воркаут-площадка объединила в себе силовой блок и баскетбольное поле. Уже который год проект Президентского противного клуба "Спорт для всех" на деле показывает, что здоровый и активный образ жизни - это круто и модно.

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