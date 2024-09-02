В Сморгони открыли новую воркаут-площадку

В рамках проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" в Сморгони в торжественной обстановке открыли современную воркаут-площадку.

Новый объект, на котором есть все, чтобы активно и с пользой проводить время, расположился на базе 6-й средней школы.

Ребята уже успели опробовать новенькие тренажеры - брусья, турники и многое другое.