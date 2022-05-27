В Сморгони стартовал республиканский слет юных инспекторов дорожного движения

Впервые присутствую на этом мероприятии. Но уже сегодня можно говорить о том, что мы видим высокий уровень подготовки детей Беларуси. Они проявляют хорошие знания по ПДД. Мне очень нравится руководители их - энтузиасты своего дела - сотрудники Государственной автомобильной инспекции. Они у них как наставники.

Владимир Парахин, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области