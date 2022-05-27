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В Сморгони стартовал республиканский слет юных инспекторов дорожного движения
Правила поведения на дороге. Республиканский слет отрядов юных инспекторов дорожного движения стартовал в Сморгони! Порядка 700 участников будут состязаться в знаниях ПДД, медицинской подготовке и фигурном вождении велосипеда. А еще жюри оценит творческие способности. Всего за призовые места борются 7 команд из Минска и всех областей Беларуси. Поучаствовать в соревнованиях также приехали гости из России.
Впервые присутствую на этом мероприятии. Но уже сегодня можно говорить о том, что мы видим высокий уровень подготовки детей Беларуси. Они проявляют хорошие знания по ПДД. Мне очень нравится руководители их - энтузиасты своего дела - сотрудники Государственной автомобильной инспекции. Они у них как наставники.
Сегодня это уже максимально приближенный к взрослым конкурс. Несмотря на то, что они сдают движение на велосипедах, они такую программу выполняют, что не каждый специалист выполнит. В каждой области проводятся соревнования, выбираются лучшие, и эти лучшие ребята сегодня приезжают к нам сюда.
По завершении слета в каждом конкурсе, а всего их 7, в командном и личном первенстве определят победителей. Подведение итогов и награждение лучших участников состоится уже в эту субботу.
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