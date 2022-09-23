В СНГ могут создать союз турорганизаций и учредить премию в сфере развития туризма

В СНГ предлагают учредить премию в сфере развития туризма и создать союз турорганизаций. Об этом сообщил 23 сентября журналистам директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ Алексей Сазонов в пресс-центре БелТА.

"У нас есть задумка формально объединить туристические организации стран СНГ. Как ни странно, такой структуры - союза, ассоциации - не существует. А ведь зачастую нам приходится принимать какие-то решения, для которых важен диалог с туристическими бизнес-структурами Содружества. Еще одна идея - эта некая премия, поощрение тех, кто отличился в сфере развития туризма в СНГ", - сказал Алексей Сазонов.

Он подчеркнул, что интерес к развитию сотрудничества в сфере туризма есть у всех стран Содружества. "Это ведь не просто бизнес, коммерция, это гуманитарное сотрудничество, поиск партнеров, друзей, укрепление межнациональных отношений и культурных связей. В 2020 году мы разработали стратегию развития сотрудничества на 10 лет. Разработан и план конкретных мероприятий по взаимодействию на 2021-2023 годы. Кстати, в Минске 28 сентября пройдет туристическая ярмарка стран СНГ и заседание Совета по туризму государств - участников Содружества", - отметил директор департамента.

Он также упомянул о международном туристическом проекте "Драгоценное ожерелье Содружества". "Он предполагает развитие туризма по значимым культурным и историческим местам в странах СНГ. Проект уже практически оформлен", - добавил Алексей Сазонов.



