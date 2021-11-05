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В Солигорске благодаря поддержке Беларуськалия открылся новый дошкольный центр развития

Новоселами сегодня стали и юные жители Солигорска. Благодаря поддержке Беларуськалия теперь в городе шахтеров работает дошкольный центр развития. Среди особенностей безбарьерная среда и равный доступ ко всем возможностям новостройки. А их здесь много: это игровые комнаты с интерактивом, лего-центр, творческая мастерская, 3 спортивные площадки, сенсорно-динамический зал. 17 групп, в том числе интегрированного обучения и воспитания детей с особенностями развития.

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