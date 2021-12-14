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В Солигорске мужчина едва не сорвался с балкона на пятом этаже

В Солигорске мужчина едва не сорвался с балкона пятого этажа. Видео спасения публикует МЧС.

Известно, что ЧП произошло накануне вечером. Поступило сообщение, что на балконе дома на улице Октябрьской в Солигорске висит человек. Мужчина одной рукой ухватился за створку рамы балкона, а второй за отлив и все время повторял, что нет больше сил держаться. Спасатели быстро развернули автолестницу, один из них поднялся к пострадавшему и помог забраться внутрь балкона.

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