В Солигорске мужчина едва не сорвался с балкона на пятом этаже

Известно, что ЧП произошло накануне вечером. Поступило сообщение, что на балконе дома на улице Октябрьской в Солигорске висит человек. Мужчина одной рукой ухватился за створку рамы балкона, а второй за отлив и все время повторял, что нет больше сил держаться. Спасатели быстро развернули автолестницу, один из них поднялся к пострадавшему и помог забраться внутрь балкона.