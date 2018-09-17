В Солигорске на глубине 420 метров работает отделение клиники спелеолечения

Больница под землей. В Солигорске на глубине 420 метров расположилось отделение клиники спелеолечения. Благодаря красной соли здесь происходит полное обеззараживание воздуха. Калий чистит среду от аллергенов. Такая процедура стала частью санаторного лечения для тысячи белорусских детей с хронической астмой, синуситом и болезнями легких.

Рассказывает Юлия Гризунт.

Диагноз "астма" появился в карточке Валерии Захарик, когда ей было всего три года. Самый страшный приступ произошел в 13 лет, тогда девушка потеряла возможность дышать на три минуты. С тех пор Валерия всегда носит с собой специальный баллончик, который восстанавливает дыхание. Однако несколько лет назад она нашла место, где он точно ей не пригодится.

Благодаря красной соли - сильвиниту - здесь, в шахте, происходит полное обеззараживание воздуха. Калий чистит среду от аллергенов. Эта сильвинитная пещера считается единственным подобным лечебным комплексом в мире. Процедуру прошли уже 12 000 белорусских детей с хронической астмой и другими заболеваниями легких.

Это отделение больницы спелеолечения находится на глубине 420 метров.

Процедура со стороны выглядит странно: дети три часа играют в бильярд, баскетбол, футбол, занимаются на тренажерах. Чтобы лечиться, им нужно просто дышать.

По словам врачей, стерильность среды здесь можно сравнить разве что с операционной. Воздух обогащен целебными свойствами: соляным аэрозолем и легкими отрицательно заряженными ионами. Микроклимат стабильный: влажность всегда 60 %, температура - 16 градусов.

Трехнедельный курс лечения включает также ингаляции, массаж и лечебные ванны. Для каждого - до 6 процедур каждый день.

Ежегодно здесь проходят курс лечения до 3 000 детей и еще более тысячи взрослых пациентов. После объединения больницы спелеолечения с санаторием «Зеленый бор» помощь стали оказывать вне зависимости от возраста. С 2013 года количество маленьких пациентов увеличилось в 5 раз.