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Уникальная больница под землей в Солигорске
Больница под землей. В Солигорске на глубине 420 метров расположилось отделение клиники спелеолечения. Благодаря красной соли - сильвиниту - здесь происходит полное обеззараживание воздуха. Калий чистит среду от аллергенов. Эта сильвинитная пещера считается единственным подобным лечебным комплексом в мире. Такая процедура стала частью санаторного лечения для тысячи белорусских детей с хронической астмой, синуситом и прочими болезнями легких. Ежегодно сюда приезжают более 4 тысяч ребят. В шахты они спускаются почти ежедневно, процедура длится 3 часа. Также во время смены каждый проходит курс ингаляций, массажа и лечебных ванн. На подземной процедуре побывала Юлия Гризунт.
Диагноз «астма» появился в карточке Валерии Захарик, когда ей было всего три года. Самый страшный приступ произошел в 13 лет, тогда девушка потеряла возможность дышать на три минуты. С тех пор Валерия всегда носит с собой специальный баллончик, который восстанавливает дыхание. Однако несколько лет назад она нашла место, где он ей точно не пригодится.
Благодаря красной соли - сильвиниту - здесь, в шахте, происходит полное обеззараживание воздуха. Калий чистит среду от аллергенов. Эта сильвинитная пещера считается единственным подобным лечебным комплексом в мире. Процедуру прошли уже 12 тысяч белорусских детей с хронической астмой и другими заболеваниями легких.
Это отделение больницы спелеолечения находится на глубине 420 метров. Процедура со стороны выглядит странно - дети три часа играют в бильярд, баскетбол, футбол, занимаются на тренажерах. Чтобы лечиться, им нужно просто дышать.
По словам врачей, стерильность среды здесь можно сравнить разве что с операционной. Воздух обогащен целебными свойствами, соляным аэрозолем и легкими отрицательно заряженными ионами. Микроклимат стабильный - влажность всегда 60 %, температура 16 градусов.
Трехнедельный курс лечения включает также ингаляции, массаж и лечебные ванны. Для каждого до шести процедур каждый день.
Ежегодно здесь проходят курс лечения до 3 тысяч детей и еще более тысячи взрослых пациентов. После объединения больницы спелеолечения с санаторием "Зеленый бор" помощь стали оказывать вне зависимости от возраста. С 2013 года количество маленьких пациентов увеличилось в 5 раз.
Оздоровительный комплекс работает целый год - 14 лечебных смен. Для детей здесь есть школа. Каждый день уроки с контрольными и домашними заданиями. К концу заезда каждый получает ведомость с оценками.
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