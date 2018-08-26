В Солигорске под знаком 60-летия прошла вся неделя

Десятки праздничных мероприятий и новые социальные объекты. Один из самых молодых городов Беларуси Солигорск и сегодня, в День шахтера, продолжает отмечать юбилей. Под знаком 60-летия прошла вся неделя. Поздравляла Солигорск группа "Чайф". А завершились торжества фейерверком и красочным лазерным шоу.