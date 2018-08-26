ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Солигорске под знаком 60-летия прошла вся неделя

Десятки праздничных мероприятий и новые социальные объекты. Один из самых молодых городов Беларуси Солигорск и сегодня, в День шахтера, продолжает отмечать юбилей. Под знаком 60-летия прошла вся неделя. Поздравляла Солигорск группа "Чайф". А завершились торжества фейерверком и красочным лазерным шоу.

Сегодня праздник продолжится. Площадка у административного здания Беларуськалия будет отдана Президентскому оркестру. Также запланирован международный фестиваль колокольного звона и рок-баттл между российской и белорусской командой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все