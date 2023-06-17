В Солигорске погиб рабочий

В Солигорске при ремонте спорткомплекса погиб рабочий. Следователи работают на месте происшествия. По данным СК, в ходе плановых работ сломался металлический гидроподъемник. В итоге люлька опрокинулась. В ней находились два человека. Несмотря на то что они были пристегнуты тросом и работали в касках, мужчины получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Одного спасти не удалось.

