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В Солигорске восстановлена работа трубопровода

Сегодня ночью здесь из-за сильных морозов произошел прорыв трубопровода на теплотрассе. Аварийные бригады оперативно

ликвидировали ЧП

. К этой минутеремонт закончен, работа трубопровода восстановлена. Напомним, поздно ночью вСолигорскую службу ЖКХ поступило сообщение о прорыве трубы по улице ЛенинскогоКомсомола 30. В итоге без тепла и горячей воды остались 92 многоквартирныхжилых дома, 5 детских садов, школа и 2 магазина. Сейчас практически во всехдомах появилось отопление.

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