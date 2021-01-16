В Солигорске восстановлена работа трубопровода

. К этой минутеремонт закончен, работа трубопровода восстановлена. Напомним, поздно ночью вСолигорскую службу ЖКХ поступило сообщение о прорыве трубы по улице ЛенинскогоКомсомола 30. В итоге без тепла и горячей воды остались 92 многоквартирныхжилых дома, 5 детских садов, школа и 2 магазина. Сейчас практически во всехдомах появилось отопление.