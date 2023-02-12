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В Солигорске впервые прошел детский турнир по теннису
В солигорском спорткомплексе "Шахтер" впервые прошел детский турнир, который объединил 35 начинающих мастеров ракетки из трех городов - Минска, Солигорска и Дзержинска. Подарки и яркие эмоции получил каждый теннисист, а победители и призеры турнира уехали домой с медалями и грамотами. Кстати, хозяевам кортов, можно сказать, повезло: ребята не только тренируются бесплатно, а также могут пользоваться ракетками и остальным спортивным инвентарем тоже бесплатно.
Спорткомплекс "Шахтер" - это не только теннисные корты, но и футбольное поле с легкоатлетическими дорожками (которые, кстати сказать, с подогревом), баскетбольно-волейбольная площадка, зона для воркаута и многое другое.
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