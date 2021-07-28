Выясняются обстоятельства ДТП в Солигорском районе - во время лобового столкновения авто погиб пассажир. Известно, что 34-летний водитель "ауди" двигался со стороны деревни Погост в направлении Солигорска. Возле автозаправочной станции выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с "лексусом". В результате аварии 23-летний пассажир "ауди" погиб на месте, водитель с травмами госпитализирован. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Тем временем Госавтоинспекция Минской области озвучила итоги акции по контролю за водителями мототранспорта. За 12 дней выявили более тысячи нарушений. Рейдовые мероприятия проходили в каждом районе, в том числе и с использованием служебного мототранспорта. В результате задержаны 133 бесправника, зафиксирован 21 факт управления байком в нетрезвом состоянии. Полторы сотни мотовладельцев лишились своих транспортных средств. Чтобы минимизировать эти цифры, сотрудники ГАИ напоминают о культуре вождения и соблюдении правил дорожного движения.