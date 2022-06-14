В Солигорской больнице открыли новый кабинет компьютерной томографии

Доступная и качественная медицина! Новый кабинет компьютерной томографии открыли сегодня в Солигорской центральной районной больнице. Это второй по счету в центральном регионе 128-срезовый аппарат (такое оборудование есть только в областной больнице). Компьютерный томограф позволит выявлять патологии на ранних стадиях. Диагностика возможна практически всего организма, причем обследование пациента занимает несколько минут.



Ольга Глазунова, заместитель главного врача Солигорской центральной районной больницы:



Сюда будут поступать пациенты Солигорского и соседних районов для оказания медицинской помощи круглосуточно. К нам едут пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения и с другими патологиями. По амбулаторной поликлинической службе открыт новый кабинет компьютерной томографии во 2-й поликлинике. Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси:



Это непросто модернизация, это расширение сети томографии: как компьютерной томографии, так и магниторезонансной. Это правило золотого часа, т. е. 60 км так называемый круг, в который должен больной поступить из этой зоны, чтобы успеть оказать ему вовремя помощь. При инфаркте миокарда, при инсульте и других заболеваниях сосудистой системы. У нас есть план, и практически вся страна уже перекрыта вот этим золотым часом. Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:



Это возможность пациента в любое время попасть к медицинскому работнику и получить качественную медицинскую помощь. Это главное. Для этого и обеспеченность кадрами нужна, и современное оборудование. Поэтому здесь, в Солигорске, есть и кадры, и совершеннейшее оборудование. Новый кабинет компьютерной томографии символически открыли ко Дню медработника. Профессиональный праздник специалисты здравоохранения отметят уже в воскресенье. Кстати, недавно в Солигорской ЦРБ появилась и кислородная станция. Одновременно она может обеспечивать около 130 пациентов. Жизненно необходимый кислород изготавливают самостоятельно - это хорошая альтернатива привозным баллонам.