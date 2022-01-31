В Солигорской центральной районной больнице открыли новый кабинет компьютерной томографии
Новый кабинет компьютерной томографии открыли в Солигорске. Современное оборудование появилось на базе 2-й поликлиники. Аппарат позволит оказывать помощь пациентам с ковид-инфекцией, не прекращая диагностику других патологий. Важным этапом в истории Центральной районной больницы станет и газоразделительная станция. Ее запустят в ближайшее время.
Уже строительные работы почти закончены, мы готовы к приему. Ждем отгрузку из РФ. Это будет кислородный концентратор с производительностью 1200 литров кислорода в минуту. Кислород - это весьма дорогое удовольствие. И с газоразделительной станцией мы сами сможем его производить и обеспечивать помощь нашим пациентам
Сегодня наша больница оснащена всем, чем возможно. У нас УЗИ-диагностика на уровне, функциональная диагностика, у нас сегодня масса физиотерапевтическим процедур, процедур для реабилитации пациентов. Мы в момент эпидемии долечиваем из грязной зоны после ковидной инфекции. Мы имеем очень хороший реабилитационный результат.
Сейчас Солигорская ЦРБ обслуживает около 130 тысяч пациентов. Вместе с этим функционирует ряд межрайонных центров. За медицинской помощью приезжают из Несвижа и Клецка, Слуцка и Узды. Обращаются также жители Стародорожского и Копыльского районов.