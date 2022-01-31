В Солигорской центральной районной больнице открыли новый кабинет компьютерной томографии

Новый кабинет компьютерной томографии открыли в Солигорске. Современное оборудование появилось на базе 2-й поликлиники. Аппарат позволит оказывать помощь пациентам с ковид-инфекцией, не прекращая диагностику других патологий. Важным этапом в истории Центральной районной больницы станет и газоразделительная станция. Ее запустят в ближайшее время.

Уже строительные работы почти закончены, мы готовы к приему. Ждем отгрузку из РФ. Это будет кислородный концентратор с производительностью 1200 литров кислорода в минуту. Кислород - это весьма дорогое удовольствие. И с газоразделительной станцией мы сами сможем его производить и обеспечивать помощь нашим пациентам
Александр Кисель, главврач Солигорской центральной районной больницы
Сегодня наша больница оснащена всем, чем возможно. У нас УЗИ-диагностика на уровне, функциональная диагностика, у нас сегодня масса физиотерапевтическим процедур, процедур для реабилитации пациентов. Мы в момент эпидемии долечиваем из грязной зоны после ковидной инфекции. Мы имеем очень хороший реабилитационный результат.
Татьяна Янукович, заведующая кардиологическим отделением Солигорской центральной районной больницы

Сейчас Солигорская ЦРБ обслуживает около 130 тысяч пациентов. Вместе с этим функционирует ряд межрайонных центров. За медицинской помощью приезжают из Несвижа и Клецка, Слуцка и Узды. Обращаются также жители Стародорожского и Копыльского районов.