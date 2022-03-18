418 украинцев приняты в белорусское гражданство - указ Президента

Указ "О приеме в гражданство Республики Беларусь" подписал глава государства. В соответствии с документом, в белорусское гражданство приняты 428 человек. Из них 418 граждане Украины, в том числе 103 несовершеннолетних. В подавляющем большинстве это жители Донецкой и Луганской областей. Среди них 40 семей. Процедуру реализации указа нам прокомментировал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.



Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Все ходатайства органы внутренних дел рассматривали в рамках поручения главы государства об упрощении процедуры натурализации для определенной категории граждан Украины, длительное время проживающих на территории нашей страны. Органы внутренних дел оказывали содействие заявителям, оперативно оформляли соответствующие документы и направляли в установленном порядке для рассмотрения в Администрацию Президента Республики Беларусь. Мы опросили всех граждан, подавших ходатайства. Несмотря на определенные политические события, каждый из них высказал намерение приобрести гражданство Республики Беларусь. Как отметил в интервью Алексей Бегун, заявления о предоставлении белорусского гражданства, в том числе и от граждан Украины, продолжают поступать. Напомним, что только после "Большого разговора с Президентом" с августа 2021 года главой государства приняты в гражданство Беларуси 1494 украинца. В общей сложности белорусский паспорт получили более 3 тысяч украинцев.



