В состав сборной Беларуси на Европейские игры вошел 221 атлет и 149 тренеров

До старта Европейских игр всего 8 дней. Сегодня стало известно, что в состав сборной Беларуси вошел 221 атлет и 149 тренеров. В административной группе также 8 человек. В медицинской - 7 специалистов. Билеты на Игры пользуются особой популярностью у болельщиков. Еще есть время их приобрести.