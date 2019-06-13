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В состав сборной Беларуси на Европейские игры вошел 221 атлет и 149 тренеров
До старта Европейских игр всего 8 дней. Сегодня стало известно, что в состав сборной Беларуси вошел 221 атлет и 149 тренеров. В административной группе также 8 человек. В медицинской - 7 специалистов. Билеты на Игры пользуются особой популярностью у болельщиков. Еще есть время их приобрести.
В Беларусьприбывают первые иностранные гости.
По данным Госпогранкомитета, таких в Минске уже 220 человек. Лидерами среди болельщиков являются граждане Польши, Германии и Франции - их больше половины. Пока наиболее популярно среди гостей Игр автомобильное направление -80 % прибыли через международные пункты пропуска. Оформление участников и гостей Игр проходит в приоритетном порядке по отдельным каналам с логотипом состязаний.
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