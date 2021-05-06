В состоянии мальчика-героя, спасшего своего брата во время пожара, наблюдается положительная динамика

За состоянием этого юного героя следит вся Беларусь. 12-летний Рома Коготовский на руках вынес из полыхающего дома своего младшего брата и получил ожоги более 60 процентов тела. По последней информации медиков, состояние ребенка по-прежнему тяжелое, но наблюдается небольшая положительная динамика, юный герой стабилизировался по своему состоянию, и организм справляется с медикаментозной нагрузкой. Врачи делают все возможное, чтобы Рома пошел на поправку, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе с ведущими специалистами из России.