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В состоянии мальчика-героя, спасшего своего брата во время пожара, наблюдается положительная динамика
За состоянием этого юного героя следит вся Беларусь. 12-летний Рома Коготовский на руках вынес из полыхающего дома своего младшего брата и получил ожоги более 60 процентов тела. По последней информации медиков, состояние ребенка по-прежнему тяжелое, но наблюдается небольшая положительная динамика, юный герой стабилизировался по своему состоянию, и организм справляется с медикаментозной нагрузкой. Врачи делают все возможное, чтобы Рома пошел на поправку, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе с ведущими специалистами из России.
Игорь Шиманский, заместитель главврача БСМП г. Минска:Уже выполнено два оперативных вмешательства на пораженных участках тела. Операции будут выполняться с интервалом где-то 2-3 дня так, чтобы он компенсировался после операции. Применяются все самые современные методы лечения, в том числе идет речь о клеточных технологиях.
Белорусы тем временем продолжают отправлять мальчику добрые слова и пожелания скорейшего выздоровления. Под хештегом #РомаЖиви в социальных сетях уже сотни фотографий и видеороликов. Героизм мальчика никого не оставляет равнодушным.
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