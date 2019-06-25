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В социальных сетях появляется все больше снимков II Европейских игр
II Европейские игры - время ярких эмоций. В социальных сетях появляется все больше позитивных снимков спортсменов...
Представительницы Словении, которые сегодня, к слову, отмечают День независимости, желают всем в новом дне сиять так же, как их медали. Греческие атлеты делятся своей лучезарной улыбкой с церемонии награждения. Не обходится и без комичных моментов.
Датский игрок в бадминтон охотно делится ироничными снимками в «Инстаграме». А нидерландский фотограф, который приехал в Беларусь на II Европейские игры ради пополнения копилки спортивными моментами, план выполняет. В его аккаунте - моменты соревнований, иногда слишком серьезные, но нередко заряженные позитивом.
Яркие мгновения не обходятся без ярких побед. Белорусская сборная по баскетболу 3х3, которая стала призёром, делится искренней радостью и благодарностью за поддержку.
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