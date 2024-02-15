В социальных сетях распространился фейк о предполагаемой атаке на школы Бреста

Следы ведут в Украину, организаторы провокаций и фейков установлены. В МВД еще раз рекомендуют не паниковать и критически оценивать ситуацию - информация о якобы готовящемся массовом убийстве в школах Бреста - фейк.

Вслед за Солигорском, Гродно, Гомелем и Могилевомскулшутеры решили взяться за Брест. Причем был создан канал очередного якобы стрелка, снова фотографии оружия из интернета и обещания устроить стрельбу в школах города. Правда, в этот раз авторы фейков показали свою беспомощность и безграмотность. Дата на одном из сообщений - 15 января 2024 года - уже давно прошла.



Олег Колтуневич, замначальника УПК УВД Брестского облисполкома:

Проведенный анализ показал, что ложная информация о предполагаемой атаке на школы была специально подготовлена и распространена с целью запугать граждан в предвыборный период. Это является частью широкой кампании дезинформации и провокаций, направленных на нарушение общественной стабильности и доверия к власти.

"В органах внутренних дел работают высококвалифицированные специалисты, занимающиеся интернет-разведкой и мониторингом сети Интернет. Сотрудники милиции обладают достаточными ресурсами и силами для выявления и пресечения деятельности деструктивных аккаунтов, а также установления причастных к этому лиц", - подчеркнул Колтуневич.

Распространение пропаганды насилия и жестокости наказуемо согласно закону. Заведомо ложное сообщение - это лишение свободы на срок до пяти лет.