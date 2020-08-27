В социальных сетях уже вторые сутки обсуждают смертельное ДТП в Воложине

Во вторник вечером в центре города мотоциклист сбил женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте. По предварительной информации, мотоциклист превысил скорость. Но события, которые привели к аварии, у одних местных жителей вызывают вопросы, другие называют это логичным итогом последних дней. Подробности в нашем следующем материале.





На первый взгляд, рядовое ДТП. Но давайте разберемся

Смертельное ДТП в Воложине произошло на этом месте. Дело было во вторник около 10 вечера. 42-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Предположительно, шла от магазина. Через секунду - визг тормозов, удар. Приехавшие на место врачи и милиционеры зафиксируют наезд мотоциклиста на пешехода. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

На первый взгляд, рядовое ДТП: пешеход не заметил, водитель не среагировал. Но давайте разберемся. Сперва - место происшествия. Перекресток недалеко от центральной площади. Там же - исполком. К чему такие детали? За последние две недели эту локацию очень полюбили местные байкеры. В основном они пытались создать массовость на несанкционированных митингах. Вот что говорят местные жители.В такое совпадение поверить, конечно, легко. Гонять по ночному городу может кто угодно. Но в данном случае не обошлось без "случайных глаз".

Слова одного из очевидцев аварии расставляют точки над i

местный житель:

"Я работаю в воинской части охранником. Был на маршруте. И слышал, когда мотоциклисты гоняли, рев невозможный на больших скоростях. Было без двадцати. Я выходил на последнюю точку - улица, которая идет от вокзала. Гоняли мотоциклисты человек 5-6. Все кричали: "Жыве Беларусь!". Потом был удар глухой. Назавтра уже узнал, что разбился мотоциклист и убил женщину. Катались с флагами "Жыве Беларусь!". Человек 5 было их. Женщину убил один из них, остальные, наверное, скрылись, потому что был скандал. Был крик".

Предполагаемый виновник аварии - мотоциклист. По версии ГАИ, именно он не смог затормозить, значительно превысив скорость. Оказалось, байкер - известный в узких кругах персонаж. Мужчине 26, до этого инцидента работал на местном льнозаводе. Днем - на смене, ночью регулярно нарушал не только покой мирных граждан, но и правила дорожного движения.Эта ситуация уже стала новостью номер один в Воложине и окрестностях. В тихом и спокойном городке очень болезненно отреагировали на вопиющий случай неадекватного поведения мотоциклиста, повлекшего смерть.

Еще сильнее задевает то, что погибшая была многодетной мамой