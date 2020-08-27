3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В социальных сетях уже вторые сутки обсуждают смертельное ДТП в Воложине
Во вторник вечером в центре города мотоциклист сбил женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте. По предварительной информации, мотоциклист превысил скорость. Но события, которые привели к аварии, у одних местных жителей вызывают вопросы, другие называют это логичным итогом последних дней. Подробности в нашем следующем материале.
На первый взгляд, рядовое ДТП. Но давайте разберемся
Смертельное ДТП в Воложине произошло на этом месте. Дело было во вторник около 10 вечера. 42-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Предположительно, шла от магазина. Через секунду - визг тормозов, удар. Приехавшие на место врачи и милиционеры зафиксируют наезд мотоциклиста на пешехода. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
На первый взгляд, рядовое ДТП: пешеход не заметил, водитель не среагировал. Но давайте разберемся. Сперва - место происшествия. Перекресток недалеко от центральной площади. Там же - исполком. К чему такие детали? За последние две недели эту локацию очень полюбили местные байкеры. В основном они пытались создать массовость на несанкционированных митингах. Вот что говорят местные жители.В такое совпадение поверить, конечно, легко. Гонять по ночному городу может кто угодно. Но в данном случае не обошлось без "случайных глаз".
Слова одного из очевидцев аварии расставляют точки над i
местный житель:
"Я работаю в воинской части охранником. Был на маршруте. И слышал, когда мотоциклисты гоняли, рев невозможный на больших скоростях. Было без двадцати. Я выходил на последнюю точку - улица, которая идет от вокзала. Гоняли мотоциклисты человек 5-6. Все кричали: "Жыве Беларусь!". Потом был удар глухой. Назавтра уже узнал, что разбился мотоциклист и убил женщину. Катались с флагами "Жыве Беларусь!". Человек 5 было их. Женщину убил один из них, остальные, наверное, скрылись, потому что был скандал. Был крик".
Предполагаемый виновник аварии - мотоциклист. По версии ГАИ, именно он не смог затормозить, значительно превысив скорость. Оказалось, байкер - известный в узких кругах персонаж. Мужчине 26, до этого инцидента работал на местном льнозаводе. Днем - на смене, ночью регулярно нарушал не только покой мирных граждан, но и правила дорожного движения.Эта ситуация уже стала новостью номер один в Воложине и окрестностях. В тихом и спокойном городке очень болезненно отреагировали на вопиющий случай неадекватного поведения мотоциклиста, повлекшего смерть.
Еще сильнее задевает то, что погибшая была многодетной мамой
У женщины осталось трое детей. Родственников у нее не было. Инициативу по организации похорон взяло на себя ЖКХ, где работала погибшая.Любители скорости вдруг куда-то запропастились с воложинских улиц. Так необходимого адреналина байкерам, похоже, хватит на годы вперед. До конца жизни перед глазами только результат их желанной минуты славы. А ведь жертва такого рода была лишь вопросом времени. Умереть за свои идеалы - честь, но погибнуть от чужой глупости - максимально незавидная судьба.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все